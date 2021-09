La nuit Européenne des chercheurs à Tunis, Testour, Grenade et Séville (Programme)

La Cité des Sciences à Tunis participe à la nuit Européenne des chercheurs , en collaboration avec la Fondation Descrubre dans le cadre du projet « MonuMai » le vendredi 24 septembre 2021 de 16h00 à 21h00. Ce projet fait partie d’un programme de jumelage entre la Tunisie et l’ Espagne intitulé “Appui Institutionnel pour l’amélioration des performances du système tunisien de recherche et d’innovation”.

Le projet MonuMai vise à rapprocher les patrimoines du citoyen à travers l’art, les mathématiques, l’intelligence artificielle et la communication sociétale de la science. Il se base sur la science citoyenne à travers une approche et une démarche participatives, dont le rôle principal du citoyen est de prendre des photographies des différents monuments historiques permettant de fournir à ce projet un ensemble de données.

Un algorithme mathématique est développé permettant d’identifier les différents styles architecturaux, et ainsi, découvrir les secrets mathématiques présentés dans chaque photo.

Lors de la Nuit Européenne des Chercheurs, un programme en commun avec la Fondation Descrubre sera présenté en parallèle : du côté tunisien, dans les villes de Tunis et de Testour, et du côté espagnol, dans les villes de Grenade et Séville.

La contribution de la Cité des sciences à Tunis consiste en la présentation du MonuMai, et ce à travers des ateliers ludiques destinés au grand public ainsi qu’un ensemble de rubriques dont le programme est ci-après :

1- Conférences : avec des thématiques réparties sur trois sessions :

– L’art andalous, l’Histoire et l’Architecture,

– la Science Citoyenne,

– les Mathématiques et l’Intelligence Artificielle.

2- Ateliers :

– Activités MonuMAI, Algorithme sans connexion, Mathématiques et Arts, Cadrans Solaires, des Stands pluridisciplinaires de vulgarisation scientifique et Science Citoyenne.

3- Exposition- affiches : Les Monuments Andalous en Tunisie

4- Observation du Ciel par les Télescopes.

5- Musique andalouse : Interprétée par une troupe tunisienne de Malouf.

Le programme de la ville de Testour :

1- Visite guidée de la grande mosquée de Testour.

2- Stand MonuMAI.

3- Ateliers de vulgarisation scientifique.

4- Observation astronomique.

La Nuit Européenne des chercheurs est un projet de vulgarisation scientifique promu par la Commission européenne dans le cadre des actions Marie Skłodowska-Curie du programme Horizon 2020, coordonné en Andalousie par la Fondation Descubre, avec un financement du ministère de la Transformation économique, de l’Industrie, de la Connaissance et des Universités.

Pour plus d’informations, consultez le site www.cst.rnu

Tekiano avec CST