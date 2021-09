Le photographe tunisien Habib Hmima n’est plus

Le journaliste et photographe tunisien Habib Hmima est décédé mardi 21 septembre 2021. Pionnier des photographes tunisiens, il a commencé sa carrière dans les années 70 et a immortilisé avec sa caméra depuis et durant 50 ans les manifestations sportives et culturelles les plus importantes en Tunisie.

Doyen des photographes sportifs, il a accompagné l’équipe nationale de football lors de la Coupe du monde 1978. Le défunt a accompagné un grand nombre d’événements culturels et artistiques majeurs et des visites de célébrités et de stars de premier plan dans le monde de la culture, de l’art, de la pensée et de la créativité.

Paix à son âme.