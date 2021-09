Spectacle “Voyage avec la Lumière” à la Cité des Sciences de Tunis

Un nouveau spectacle intitulé “Voyage avec la lumière” sera présenté au Planétarium de la cité des Sciences à Tunis à partir du 23 septembre 2021. Ce spectacle qui s’inscrit dans le cadre du programme de jumelage Institutionnel entre la Tunisie et l’Espagne est produit par le Parc des Sciences de Grenade, il raconte l’importance de la lumière dans la vie humaine, la planète Terre et l’univers.

Le spectacle ludique présente différents scénarii qui révèle la nature de la lumière et son influence directe sur notre planète.

Le Soleil est l’étoile la plus proche de la Terre et génère l’énergie qui fournit la lumière et la chaleur nécessaires à la vie. L’étude de la lumière du Soleil et celle d’autres étoiles et galaxies permet le développement de plusieurs modèles qui expliquent l’origine, la structure et l’évolution de l’univers.

Néanmoins, le Soleil n’est pas la seule source de lumière naturelle puisque le feu accompagne la Terre depuis sa création et a joué un rôle très important dans l’évolution de l’être humain, à tel point que sa découverte par les sociétés primitives a changé leur mode de vie. S’ajoutant à cela, la lumière artificielle et ses applications en médecine et en communication révèlent la relation entre l’humanité, la Vie et la lumière, lit-on dans le communiqué de la CST.

Si vous voulez en savoir plus, l’inauguration du spectacle “Voyage avec la Lumière” est prévu jeudi 23 septembre 2021, et il sera diffusé au Planétarium de la cité des sciences à Tunis à partir du 24 septembre 2021, à raison de 6 fois par jour.

Tekiano avec CST