Classement des 500 meilleures chansons de tous les temps (top 5 en vidéos)

Le célèbre magazine américain Rolling Stone a récemment établi son classement des meilleures chansons de tous les temps. Après un précédent classement effectué en 2004, une nouvelle édition a permis de voter parmi près de 4000 chansons qui ont marqué des générations et dont plusieurs sont récentes et émanant de l’univers du hip-hop, reggae, pop latino et R&B.

Beaucoup de choses ont changé depuis 2004 ; à l’époque, l’iPod était relativement nouveau et Billie Eilish avait trois ans. Nous avons donc décidé de relancer totalement la liste. Pour créer la nouvelle version du RS 500, nous avons organisé un sondage auprès de plus de 250 artistes, musiciens et producteurs, écrit l’équipe du magazine Rolling Stone sur son site officiel.

Nous partageons avec vous dans ce qui suit en vidéos le top 5 de ce classement des meilleurs chansons de tous les temps:

La meilleure chanson de tous les temps selon ce classement est le titre “Respect” chanté par Aretha Franklin. Une chanson d’Otis Redding qui a été reprise en 1967 par Aretha Franklin et qui constitue un véritable hymne à la cause féminine. Ce choix serait-ce sous l’influence du biopic consacré à la reine de la soul, le nouveau film biographique de Liesl Tommy, “Respect” sorti au début du mois de septembre 2021 dans les salles?

Dans tous les cas, rares sont les personnes qui n’apprécient pas cette chanson avant-gardiste, qui même datant des années 60, ses paroles sont toujours d’actualité, surtout avec l’ampleur que prend le mouvement “Me Too” qui exige plus de respect à l’égard des femmes:

On trouve en 2ème position le morceau hip-hop ‘Fight The Power’ de Public Enemy (1989), une chanson qui incarne un message de fierté noire et s’en prend aux icônes blanches à l’instar Elvis Presley. Une sélection qui tombe en plein débat sur la montée du racisme anti-noir et anti-asiatique aux USA en plus du mouvement Black Lives Matter:

En 3ème position arrive un très beau titre Soul datant de 1964 “A change Is Gonna Come” de Sam Cooke (1964) ou “Un changement est en train d’arriver”, un morceau qui était régulièrement diffusé avant les discours de Martin Luther King. La chanson a été écrite dans un contexte tendu lié au racisme et au mouvement des droits civiques… En 2021, c’est comme si elle accompagnait un triste renouveau..

Bob Dylan et sa chanson rock “Like A Rolling Stone” datant de 1965 a été pendant longtemps à la une de ce classement des meilleures chansons mais a été détrônée en 2021 et se classe désormais à la 4ème place.

Le groupe Nirvana et sa célèbre chanson “Smells Like Teen Spirit” (1991) arrive en 5ème position. La chanson la plus populaire du groupe américain et souvent considérée comme une hymne révolutionnaire adolescent. La vidéo qui lui est dédiée et jusqu’à aujourd’hui le clip à avoir été le plus diffusé sur MTV Europe.

Top 20 des meilleures chansons de tous les temps en 2021 selon Rolling Stone:

1. Aretha Franklin – Respect

2. Public Enemy – Fight the Power

3. Sam Cooke – A Change Is Gonna Come

4. Bob Dylan – Like a Rolling Stone

5. Nirvana – Smells Like Teen Spirit

6. Marvin Gaye – What’s Going On

7. The Beatles – Strawberry Fields Forever

8. Missy Elliott – Get Ur Freak On

9. Fleetwood Mac – Dreams

10. Outkast – Hey Ya!

11. The Beach Boys – God Only Knows

12. Stevie Wonder – Superstition

13. The Rolling Stones – Gimme Shelter

14. The Kinks – Waterloo Sunset

15. The Beatles – I Want to Hold Your Hand

16. Beyoncé feat. Jay-Z – Crazy in Love

17. Queen – Bohemian Rhapsody

18. Prince and the Revolution – Purple Rain

19. John Lennon – Imagine

20. Robyn – Dancing on My Own

La liste complète des 500 meilleures chansons de tous les temps en 2021, mise à jour par le magazine Rolling Stone,après l’édition de 2004, est disponible sur leur site rollingstone.com

Sara Tanit