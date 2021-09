Congrès mondial des écrivains de langue française les 25 à 26 septembre à Tunis (Programme)

Le Congrès mondial des écrivains de langue française se déroule cette année à Tunis les 25 et 26 septembre à la Cité de la Culture et rassemble essayistes, poètes et auteurs qui débattront de ce que cela signifie aujourd’hui d’écrire en Français.

L’événement s’inscrit à la suite des « États Généraux du livre en langue française dans le monde », qui se déroule à Tunis les 23 et 24 septembre aussi à la cité de la culture et représente le deuxième grand rendez-vous en amont du Sommet de la Francophonie qui se tiendra à Djerba les 20 et 21 novembre 2021.

Outre Leïla Slimani (Maroc/France), Fawzia Zouari (Tunisie/France), Laurent Gaudé (France) et Felwine Sarr (Sénégal), une trentaine d’auteurs seront présents à Tunis seront présents lors du Congrès à l’instar de Abigail Assor (Maroc), Maïssa Bey (Algérie), Pascal Blanchard (France), Velibor Colic (Bosnie), Kamel Daoud (Algérie), Rachel Khan (France), Yvon Le Men (France), Alain Mabanckou (Congo/France), Yamen Manaï (Tunisie), Achille Mbembe (Cameroun), Grégoire Polet (Belgique), Emmelie Prophète (Haïti), Sylvain Prudhomme (France), Boualem Sansal (Algérie), Sami Tchak (Togo), Beata Umubyeyi Mairesse (Rwanda/France).

Ils ont été choisis pour représenter la littérature en langue française issue des cinq continents, certains ayant même fait le choix du français alors que cette langue n’est pas très présente dans leur pays.

D’autres auteurs participeront en visioconférence aux rencontres du Congrès : Shu Cai (Chine), Souleymane Bachir Diagne (Sénégal), Yanick Lahens (Haïti), Véronique Tadjo (Côte d’Ivoire).

Le Congrès propose durant deux journées entières un programme riche en rencontres, lectures, débats et cafés littéraires, en présentiel et retransmis en direct. Programme du Congrès mondial des écrivains de langue française à Tunis:

Le Congrès mondial des écrivains de langue française est organisé par l’association Étonnants Voyageurs, en partenariat avec le ministère des affaires culturelles tunisien, le ministère de la Culture français, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, l’Organisation Internationale de la Francophonie et l’Institut français de Tunisie.

États généraux du livre en langue française dans le monde les 23 & 24 septembre à Tunis