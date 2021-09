 Championnat arabe des clubs de Basket : matchs d’Ezzahra Sports

Le club Ezzahra Sports participe au Championnat arabe des clubs de basket-ball qui se déroule à Alexandrie en Egypte, du 29 septembre au 9 octobre 2021. Le club de basket-ball représentant de la Tunisie entame son premier match mercredi 29 septembre face au club Grecs Soudanais.

Le club de Basket-ball d’Ezzahra évoluera dans le groupe B. Le groupe A est composé des équipes d’Al Ittihad Alexandrie (Egypte), USM Blida (Algérie), Al Mina (Yemen), FUS Rabat (Maroc) tandis que le groupe C est formé de Shabab Hadramout (Yemen), Al Fath (Arabie Saoudite), Al Ahly (Egypte) et WO Boufarik (Algérie) et le groupe D des clubs de Beyrouth (Liban), Al Manama (Bahrein), Al Gharafa (Qatar) et Al Bataeh (Emirats Arabes Unis).

Voici le programme des matches d’Ezzahra Sports lors du 33e Championnat arabe des clubs messieurs de basket-ball :

Mercredi 29 septembre 2021 (12h00)

Ezzahra Sports – Grecs-soudanais

vendredi 1er octobre 2021 (17h00)

Ezzahra Sports – Sharjah (Emirats Arabes Unis)

dimanche 3 octobre 2021 (18h00)

Ezzahra Sports – Alyarmouk Sports (Koweit)

Lundi 4 octobre 2021 (12h00)

Ezzahra Sports – Al-Wakra (Qatar)

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale, qui auront lieu le mercredi 6 octobre, tandis que les demi-finales se joueront le vendredi 8 octobre, et la finale le samedi 9 octobre 2021.

