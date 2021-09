CINEMANA: Journées cinématographiques du court-métrage au centre culturel Menzah 6

La première édition du Festival du court-métrage CINEMANA est organisée au centre de Menzah 6 par l’Alliance française de Tunis en partenariat avec le Consulat général de la principauté de Monaco à Tunis et le Centre culturel et sportif de la Jeunesse de Menzah 6.

Durant ce festival prévu les 23, 24 et 25 septembre 2021, seront organisés des ateliers (animation 2D, écriture de scénario, photographie), des projections, des interventions et des démonstrations de professionnels du cinéma (dressage d’animaux et effets spéciaux).

Un concours de court-métrage et un concours de scénario de jeunes tunisiens avec en jury Lamia Horrigue, Mourad Ben Cheikh et Souhir Ben Amara et aussi au programme.

L’entrée au Centre culturel et sportif de la Jeunesse de Menzah 6 pour assister au festival est libre et gratuite. Le port masque et le respect du protocole sanitaire sont obligatoires dans les locaux.

Tekiano