Ennakl Automobiles “Meilleur Service Client de 2021”, découvrez son showroom virtuel

Ennakl Automobiles, premier importateur de véhicules neufs depuis 2018, remporte le label du « Meilleur Service Client de l’année 2021 » dans la catégorie automobile pour la deuxième année consécutive.

Ce prix vient une nouvelle fois conforter l’orientation déjà adoptée par la société en intégrant la satisfaction client au cœur de ses priorités. En s’appliquant au quotidien à satisfaire et conseiller les clients, les employés de l’entreprise et de son réseau d’agences leur offrent une relation de confiance solide, fiable et connectée.

Le maintien de cette relation client connectée est notamment possible via les nouveaux leviers de différenciation offerts à travers la digitalisation.

Plus concrètement, Ennakl Automobiles a par exemple été le premier concessionnaire à mettre en place début 2021 une plateforme en ligne permettant l’inscription à distance pour les voitures populaires en Tunisie.

Mieux, Ennakl Automobiles vous invite dès aujourd’hui à profiter d’une visite en ligne à 360° de son showroom virtuel regroupant l’ensemble de ses marques commerciales.

Grâce à cette initiative, ce sont maintenant les showrooms qui viennent vers vous et non l’inverse. Vous pourrez ainsi découvrir aisément les caractéristiques des différents modèles présentés et demander par la suite un devis directement en ligne ou envisager une visite physique pour tester la voiture en conditions réelles.

N’hésitez pas à cliquer sur le lien suivant : Visite 360° | ENNAKL pour profiter de cette visite virtuelle: http://greenbird.space/ennakl_360/index.htm

Ennakl Automobiles remercie enfin tous ses clients pour leur fidélité. Rendez-vous bientôt pour de nouvelles innovations dans la relation client.

Tekiano avec communiqué