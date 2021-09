Finale de la Super Coupe de Tunisie 2020 – 2021 : EST vs CSS où regarder le match du 25 septembre

L’Espérance Sportive de Tunis affronte le Club Sportif Sfaxien samedi 25 septembre 2021 dans le cadre de la finale de la Super Coupe de Tunisie 2020-2021. Le match EST vs CSS sera joué dès 17H30 sur la pelouse du stade Hammadi Agerbi à Radès.

La formation sang et or, championne en titre, tentera à cette occasion de rectifier le tir après sa défaite la semaine dernière lors de la Supercoupe de la saison 2019-2020 face à l’US Monastir aux tirs au but, tandis que le CS Sfaxien mise sur un premier titre qui manque à son palmarès pour bien lancer sa saison.

La finale Espérance de Tunis – Club Africain se déroulera à huis clos à partir de 17h00 et sera dirigée par l’arbitre Amir Loucif, assisté par Khalil Hassani et Youssef Jemi.

Le match EST vs CSS sera retransmis en direct live par Al Watania 1 et Al Kass 2. Le streaming match EST vs CSS http://www.watania1.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89

Tekiano