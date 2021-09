JCC 2021 : Listes des films sélectionnés dans le cadre de Chabaka et Takmil

Les ateliers de Carthage Pro se tiendront du 1er au 3 novembre 2021. Des bourses d’aide seront octroyées par un jury international aux films sélectionnés. Le comité des JCC 2021 a reçu cette année 79 projets en développement dans le cadre de Chabaka dont 14 projets tunisiens. 8 projets de films ont été sélectionnés.

31 Films en phase de post production dans le cadre de Takmil ont été déposés dont 4 tunisiens et sont sélectionnés 7 projets.

Les documentaire et fiction les films suivants ont été retenus :

Les projets sélectionnés à l’atelier Chabaka/ JCC 2021

1.Titre/ العنوان : عائلة محترمة/ une famille respectable/ a respectable family

Fiction Pays/ البلد : Tunisie/ تونس

Réalisatrice / المخرجة : Ismahane Lahmar اسمهان لحمر

Producteur / المنتج: Rashid Abdelhamid رشيد عبد الحميد

2.Titre/ Title / العنوان : Dar el Bacha sur la voie des Lumières

Documentaire Pays/ البلد : Tunisie/تونس

Réalisateur- Producteur / المنتج – المخرج: Nawfel Saheb- Ettabaa نوفل صاحب الطابع

3.Titre / العنوان : Je ne m’appelle pas Asmahan/ My name is not Asmahan/ساعة مع اسمهان

Fiction Pays/ البلد : Tunisie/ تونس

Réalisatrice / المخرجة :Nidhal Guiga نضال قيقة

Producteur / المنتج : Nawfel Saheb- Ettabaa نوفل صاحب الطابع

4.Titre / العنوان : The killing of a beast/ Le meurtre d’une bête Fiction

Pays /البلد : Afrique du Sud/ South Africa/ جنوب أفريقيا

Réalisateur / Director / المخرج : Vusi Africa

Productrice / المنتجة : Naledi Bogacwi

5.Titre / العنوان : Mehal Safari Fiction Pays/ البلد : Ethiopie/ Ethopia/ أثيوبيا

Réalisateur /المخرج: Abraham Gezahagne

Productrice / المنتجة : Tamara Mariam Dawit

6.Titre / العنوان : Ourjouwan/ ارجوان Documentaire Pays /البلد : Liban/ Lebanon / لبنان

Réalisatrice / المخرجة : Joelle Abou Chabkéجويل أبو شبكة

Productrice / المنتجة: Marine Vaillant

7.Titre/ Title / العنوان : Donga/ دونقا Documentaire Pays/ البلد : Lybie/ Libya/ ليبيا

Réalisateur- Producteur / المنتج – المخرج : Mohannad Alamin مهند الأمين

8.Titre/ العنوان : Le Chameau Manquant/ The Missing Camel Documentaire

Pays/ البلد : Mauritanie/ Mauritania / موريتانيا

Réalisateur / المخرج : Cheikh N’diaye

Productrice / المنتجة: Ilham Raouf

Les films sélectionnés à l’atelier Takmil/ JCC 2021

1.Titre / العنوان : L’Arbre du Soir / The Evening Tree /شجرة المساء Fiction Pays /البلد : Tunisie/ تونس

Réalisateur / Director / المخرج : Adel Bakri عادل بكري

Producteur / المنتج : Adel Bakri عادل بكري

2.Titre / العنوان : La couleur du phosphate/ The color of phosphate / لون الفسفاط Documentaire

Pays /البلد : Tunisie/ تونس

Réalisateur / Director / المخرج : Ridha Tlili رضا التليلي

Producteur /المنتج : Ridha Tlili رضا التليلي

3.Titre / العنوان : Une maison pour Buster Keaton/ A home for Buster Keaton Documentaire

Pays /البلد : Algérie/ الجزائر

Réalisateur / Director / المخرج : Lamine Ammar Khoudja

Productrice / المنتجة : Rebecca Houzel

4.Titre / العنوان : Au cimetière de la pellicule / The cemetery of cinema Documentaire

Pays /البلد : Guinée/ غينيا

Réalisateur / Director / المخرج : Thierno Souleymane Diallo

Productrice / المنتجة : Martin Maud

5.Titre / العنوان : Dirty, Difficult, Dangerous / 3D / قذر ، صعب ، خطير Fiction Pays /البلد : Liban لبنان/

Réalisateur / Director / المخرج : Wissam Charaf وسام شرف

Productrice / المنتجة : Charlotte Vincent

6.Titre / العنوان : Haysh Maysh : False Drama/ هايشمايش Fiction Pays /البلد : Maroc/ المغرب

Réalisateur / Director / المخرج : Hicham Lasri هشام العسري

Producteur / المنتج : Hicham Lasriهشام العسري

7.Titre / العنوان : Sitabaomba / Soute à bombes Documentaire

Pays /البلد : Madagascar / مدغشقر Réalisateur / Director / المخرج : Nantenaina Lova

Productrice / المنتجة : Eva Lova

Depuis sa création en 2014,Takmil a soutenu 47 projets en phase post production. Quant à Chabaka, et depuis que cet atelier est devenu compétitif depuis 2018, 11 projets en développement ont été soutenus.

Nombreux sont les films sélectionnés qui ont connu une carrière internationale, primés dans des festivals et dans des plateformes professionnelles.

