Reprise de toutes les activités sportives et de jeunesse dès dimanche 26 septembre

Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle annonce la reprise de toutes les activités sportives et de jeunesse dans les espaces clos et ouverts, à compter du dimanche 26 septembre 2021 , et ce suite à la décision présidentielle de lever le couvre feu en Tunisie.

Selon un communiqué publié, vendredi, par le ministère de tutelle, seules les personnes ayant achevé leur processus de vaccination contre la covid-19 sont autorisées à participer à ces activités, tout en veillant à l’application des protocoles sanitaires approuvés par le Ministère et les fédérations sportives.

La présidence de la République avait décidé, vendredi, de lever le couvre feu pour les personnes et véhicules sur l’ensemble du territoire, à partir de samedi, à minuit, rappelant la nécessité de respecter un certain nombre de mesures dont l’obligation d’achever le processus de vaccination contre la Covid-19 et se munir de son certificat de vaccination pour les personnes désirant participer aux manifestations, activités et rassemblements publics et privés dans les espaces ouverts et fermés.