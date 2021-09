Il y’a 23 ans, naissait Google, rappelle le Google Doodle du jour

Le moteur de recherche Google a vu le jour il y’a tout juste 23 ans. Le Google Doodle du 27 septembre nous le rappelle dans un doodle animé visible dans presque toutes les pages d’accueil de Google dans le monde.

Le moteur de recherche Google a vu le jour en septembre 1998. Il a été fondé par deux informaticiens, Larry Page et Sergey Brin dans un garage loué à Santa Margarita en Californie.

Il y a des milliards de recherches sur Google tous les jours, dans plus de 150 langues à travers le monde, et bien que beaucoup de choses aient changé depuis les débuts de Google, ce garage demeure la propriété de la société Google et son siège social historique.

De son premier serveur hébergé dans une armoire construite à partir de blocs de jouets à ses serveurs hébergé maintenant dans plus de 20 centres de données dans le monde, la mission de Google qu’est rendre l’information mondiale accessible à tous, reste la même.

I.D.