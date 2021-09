La marque Xiaomi entre de plain-pied sur le marché tunisien

La marque Xiaomi va officiellement ouvrir son premier magasin Xiaomi Store en Tunisie, et ce le 30 septembre 2021 dans la nouvelle zone industrielle, Le Kram.

Depuis son entrée fin 2019 et le succès qu’a rencontré la marque, l’ouverture des Xiaomi Stores constitue une nouvelle étape dans son expansion sur le marché tunisien avec ses smartphones et appareils connectés y compris les flagships, la domotique et les accessoires.

C’est un grand pas en avant dans le voyage mondial de Xiaomi, qui se développe davantage dans toute l’Afrique, notamment en Afrique du Nord.