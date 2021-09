Tunisie – Coronavirus: le taux de positivité des tests baisse à 6,62%

Le taux de positivité des tests du coronavirus a baissé en Tunisie à 6,62% le 25 septembre 2021. Il avait atteint plus de 30% en juin. Selon le dernier bilan publié lundi par le ministère de la santé, sur 5754 tests de dépistage effectués le 25 septembre 2021, seulement 381 se sont révélés positifs.

Ainsi depuis l’apparition de la pandémie de coronavirus en Tunisie en mars 2020, 705295 cas ont été détectés dont 670344 personnes se sont rétablies et 24788 sont mortes dont 11 décédées le 25 septembre 2021.

A la même date, 15 nouvelles admissions ont été enregistrées dans les établissements de santé publics et privés portant le nombre total des malades hospitalisés atteints de la COVID-19 à 1627 dont 316 sont en réanimation et 90 sont placés sous respirateurs artificiels.

La baisse du taux de positivité des tests et du nombre d’hospitalisations serait due à la hausse du nombre de personnes vaccinées notamment suite à l’organisation de six journées nationales de vaccination massive contre le coronavirus.

La première journée nationale de vaccination massive contre le coronavirus a été organisée le 08 août dernier et a permis de vacciner 551008 personnes âgées de 40 ans et plus (1ère dose).

Une deuxième journée a été organisée le 15 août dernier et a permis de vacciner 596164 personnes âgées entre 18 et 39 ans (1ère dose).

Une troisième journée a été organisée le 29 août dernier et a permis de vacciner (1ère dose), 467631 personnes dont 266942 sont âgées de 40 ans et plus et 200689 personnes âgées entre 15 et 39 ans.

Une quatrième journée a eu lieu le 04 septembre dernier et a permis de vacciner 404153 personnes âgées de plus de 40 ans (1ère dose ou 2ème dose pour les personnes vaccinées le 08 août 2021).

Une cinquième journée nationale de vaccination massive a été dédiée aux personnes âgées entre 18-39 ans ayant reçu la première dose le 15 août dernier, aux jeunes âgés entre 15 et 17 ans (1ère dose) et aux personnes âgées de 40 ans et plus (1ère dose ou 2ème dose pour les personnes vaccinées le 20 juillet ou le 08 août 2021). Plus de 486 mille doses administrées lors de cette journée.

Organisée, hier dimanche, 26 septembre, la 6ème journée nationale de vaccination a permis d’atteindre 556067 personnes âgées de 15 ans et plus (1ère ou 2ème dose).

Selon le ministère de la santé, 71,6% de la population âgée de 15 ans et plus ayant eu la première dose le 29 août dernier ont eu leur dose de rappel le 26 septembre 2021.