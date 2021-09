Tunisie – météo: Cellules orageuses et températures seront en légère baisse

Le temps sera marqué lundi 27 septembre 2021, par la chute de quelques pluies le matin, à l’extrême Nord-ouest. L’après-midi, le temps sera favorable à l’apparition, localement, des cellules orageuses, accompagnées des pluies, dans les régions Ouest.

Ces cellules orageuses concerneront, progressivement, quelques régions Est, avec la chute de grêles dans des endroits limités. Vent du secteur Nord au Nord et du secteur Est au Centre et au Sud relativement, fort de 30 à 45 km/h près des côtes Nord, et faible à modéré de 15 à 30 km/h, à l’intérieur du pays.

Il dépasse provisoirement, 60km/h, lors des orages et il deviendra relativement, fort la nuit sur les côtes Est et au Sud, avec des tourbillons de sable locales. Mer houleuse à agitée. Les températures seront en légère baisse. Les maximales oscilleront entre 28 et 35 degrés au Nord, au Centre, et dans les régions côtières au Sud, et entre 35 et 39 degrés ailleurs.