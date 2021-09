Cycle “Littérature tunisienne dans le cinéma tunisien”‎‎ du 30 septembre au 9 octobre 2021

Après des mois de d’absence, la cinémathèque tunisienne annonce le retour de ces projections cinématographiques à la cité de la culture de Tunis et toujours avec des films cultes et une thématique étudiée.

Du 30 septembre au 9 octobre 2021, les cinéphiles auront rendez-vous à la Cité de la Culture avec un cycle de projections de films sous la thématique “Littérature tunisienne dans le cinéma tunisien, Figures et adaptations”.

Des projection des films en 35mm auront lieu chaque jeudi à 16h.

Porgramme:

Jeudi 30 septembre 2021 : 18h00 : THALATHOUN (TRENTE) de Fadhel Jaziri, 2007, Tunisie, 111′

Vendredi 1er octobre 2021: 18h00 : LE PÂTRE DES ÉTOILES de Mourad Ben Cheikh, 2003, Tunisie, 23′

MESSADI, LE MAGE DE L’EXISTENCE de Mokhtar Ladjimi, 2012, Tunisie, 53′

Samedi 2 octobre 2021

16h00 : BAYRAM, LES MOISSONS DE L’EXIL de Mokhtar Ladjimi, 2013, Tunisie, 60′

18h00 : AU PAYS DE TARARANI de Hammouda Ben Hlima, Hédi Ben Khalifa et Férid Boughedir, 1972, Tunisie, 90′

Jeudi 7 octobre 2021 : Projection 35mm , 18h00 : LA NUIT DE LA DÉCENNIE de Brahim Babaï, 1990, Tunisie

Vendredi 8 octobre 2021: 18h00 : DÉSIRS de Samir Harbaoui, 2014, Tunisie, 22′

UNE VIE PLUS BELLE de Chiraz Bouzidi, 2013, Tunisie, 26′

QUARTIER TAM-TAM de Mohamed Damak, 1996, Tunisie 26’

Samedi 9 octobre 2021

16h00 : LE PÂTRE DES ÉTOILES (Ali Douagi) de Hatem Ben Miled, 1971, Tunisie, 53’

18h00 : ET DEMAIN ? de Brahim Babaï, 1971, Tunisie, 90′

Tekiano avec la cinémathèque Tunisienne