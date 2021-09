PSG vs Manchester City: chaines qui diffusent le match de ligue des champions du 28 septembre

Le Paris-Saint Germain affronte Manchester City mardi 28 septembre 2021 dans le cadre de la 2ème journée de la Ligue des Champions. Le match PSG vs Manchester City se déroule à partir de 21h (Heure française) au parc des Princes à Paris.

Le match entre PSG et Manchester city à Paris aura le gout d’une revanche. Lors de leurs précédentes rencontre en champion’s league, le PSG avait été battu chez lui 2-1 et s’était incliné 2-0 à l’Etihad Stadium. Le club de la capitale française pourra compter sur ses stars Lionel Messi et Marco Verratti après leur retour de blessure.

Vous pouvez regarder le match PSG vs Manchester City en direct live sur les chaines beinsports Premium 1, Canal+, RMC Sport 1, Sky Sport Autriche 2 et Sky Sport Football. Le streaming du match PSG vs Manchester City est accessible sur le site Canal+.