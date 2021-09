La BTL fête la rentrée scolaire avec les élèves de l’école “SIDI MBAREK” à Amdoun

Dans le cadre de la rentrée scolaire 2021-2022, La Banque Tuniso-Libyenne a fait vivre une journée exceptionnelle aux élèves de l’école « SIDI Mbarek » à Amdoune, une ville du nord ouest tunisien au gouvernorat de Béja. Des tabliers, cartables, fournitures scolaires , jogging, gouter et même des aides financières ont été offerts aux 107 élèves de l’école dans une ambiance de fête et de joie animés par un clown pour le plus grand plaisir des écoliers.

L’évènement s’est tenue en présence du délégué régional et de représentants du commisariat régional de l’éducation de Beja. Cette action RSE permettra à ces écoliers d’aborder la rentrée scolaire dans les meilleures conditions possible.

La BTL qui s’est engagée à prendre en charge l’école « SIDI Mbarek » a entamé les travaux d’aménagement de cette école dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociétale.

La BTL n’est pas à sa première action , pour la 3eme année consécutive, elle confirme son positionnement, pas uniquement en tant qu’acteur économique mais aussi en tant qu’entreprise citoyenne qui accorde une grande importance à l’éducation et à la réussite scolaires des enfants issus des régions défavorisées et continuera à persévérer dans son engagement dans d’autres actions sociétales futures.

Communiqué