Le président Kais Saied nomme Pr Najla Bouden nouvelle cheffe du gouvernement Tunisien

Le président de la République, Kais Saied, vient de désigner professeure Najla Bouden épouse Romdhane, nouvelle cheffe du gouvernement Tunisien dans la matinée du mercredi 29 septembre 2021. Elle est chargée de former le nouveau gouvernement tunisien.

Biographie de Najla Bouden

Née en 1958 et originaire de Kairouan Najla Bouden est Docteure en géologie et professeure de l’enseignement supérieur à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis. Elle occupait le poste de directrice générale et Cheffe de l’Unité de Gestion du Projet PromESsE; le projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité en Tunisie.

En 2011 elle a été nommée directrice générale chargée de qualité au ministère de l’Enseignement supérieur, puis chargée de Mission auprès du Cabinet du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Chiheb Bouden, en 2015.

Najla Bouden est la première femme cheffe du gouvernement dans l’histoire de la Tunisie. Elle est nommé après le limogeage du chef du gouvernement Hichem Mechichi deux mois auparavant en plus du gel des activités du parlement.

Tekiano