Une exposition intitulée “Souvenirs d’avant l’oubli…” du photographe Jacques Pérez est proposée du 8 au 30 octobre 2021 au Palais Kheireddine à la médina de Tunis par l’association Nous tous, en collaboration avec La Maison de l’Image.

Plus de 80 œuvres photographiques, en prise directe avec l’histoire de la Tunisie seront proposées au Palais Kheireddine, Musée de la ville de Tunis. Le travail de Jacques Pérez semble suivre les routes de Tunisie mais aussi ses chemins de traverse, en quête de vérités humaines. Son objectif capte les gestes et les expressions de ceux que le hasard offre à son regard. Aussi ses prises de vue ont-elles toujours su donner une image réelle et juste du pays.

Jacques Pérez est né en 1932, dans la Médina de Tunis où il réside toujours. L’artiste est considéré comme un témoin de l’histoire de son pays. Ses photographies en effet, révèlent son attachement non seulement à l’histoire, mais aussi aux traces des civilisations, des cultures, des rites et traditions, que dévoilent un monument, un visage, un objet, une scène ou le geste d’un artisan, d’un ouvrier, d’un marchand…

En marge de l’exposition, un film documentaire réalisé par Saïd Kasmi-Mitterrand “La Tunisie de Jacques Pérez” sera projeté le vendredi 8 octobre à 18H et les vendredis 15, 22 et 29 octobre à 13h et 16h.

Cette exposition a bénéficié du soutien de l’Ambassade de France en Tunisie et du Service de Coopération et d’Action Culturelle. Le vernissage de l’exposition “Souvenirs d’avant l’oubli” du photographe Jacques Pérez au Palais Kheireddine est prévue pour vendredi 8 octobre 2021 à 17h.

Tekiano avec communiqué