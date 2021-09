Le Goethe-Institut Tunis annonce les lauréats de Internationaler Hilfsfonds & le retour de ses activités culturelles

Le Goethe-Institut Tunis annonce la clôture du mois de septembre avec la signature des contrats des quatre lauréats tunisiens du Internationaler Hilfsfonds 2021. La société Hakka Distribution, l’Association Culturelle de Création et de Réflexion Optimiste (ACCRO), l’association Collectif Créatif et le Théâtre El Hamra ont tous été invités par Madame Andrea Jacob, directrice du Goethe-Institut Tunis, à signer leurs contrats de transferts de fonds. Les subventions allouées à ces acteurs majeurs de la vie culturelle tunisienne, permettront de mettre en place de nouveaux projets et de développer leur structure.

Créé en 2020 à l’initiative du Goethe-Institut et du Ministère fédéral des Affaires étrangères, pour soutenir rapidement les organisations culturelles et éducatives face à la pandémie de Covid-19, le comité du Internationaler Hilfsfonds a sélectionné cette année quatre projets tunisiens.

El Hamra, Collectif Créatif, Hakka Distribution et ACCRO bénéficieront chacun d’une enveloppe budgétaire et d’une coordination locale par les équipes du département culturel du Goethe-Institut Tunis.

FILMKLUB: PROGRAMMATION CINEMATOGRAPHIQUE SUR DES THEMATIQUES ENGAGEES

Dans le cadre du Filmklub, sa programmation cinématographique régulière, le Goethe-Institut et les Journées Cinématographiques Méditerranéennes de Chenini Gabes (JCMC) organisent un second atelier du Son et de l’Image.

Il aura lieu durant le festival des JCMC, qui se tiendra du 7 au 10 octobre 2021. Cette 16ème édition du festival organisé par l’Association Formes et Couleurs Oasiennes (AFCO) s’intéressera cette année à la thématique de “L’eau”.

Il permettra des rencontres entre associations et cinéastes, engagera des débats constructifs sur l’avenir de notre principale ressource par les prismes éducatifs et artistiques.

Durant quatre jours, les participants de l’atelier seront invités par Moncef Taleb, ingénieur du son et producteur, à participer à des séances d’écoutes et des initiations théoriques et pratiques, pour la prise de son, d’images, le montage et la réalisation. Un débat d’idées autour de la thématique de l’eau sera animé par Habib Ayeb, enseignant chercheur et réalisateur, qui nous fera l’honneur de clôturer les ateliers et par là-même, le festival des JCMC.

KHATAWAT – CINE PAR’COURT : REMISE DE PRIX

Le 22 octobre sera la clôture de la 8ème édition du concours Khatawat Ciné Par’Court. Organisé par le Centre National du Cinéma et de l’Image, en partenariat avec le Goethe-Institut, Ciné Par’Court خطوات (Khatawat) accompagne les projets de jeunes réalisateurs, de l’écriture scénaristique, jusqu’à la réalisation d’un court-métrage et des dernières opérations de post-production.

Cette année, 7 projets de courts-métrages ont été sélectionnés: fiction, documentaire, expérimental ou encore animation. Le jury sélectionnera les films les plus prometteurs au cours de cette soirée de remise de prix.

HESS EL MOUHIT – À L’ECOUTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

H’ess el Mouh’it – À l’écoute du changement climatique, est un programme de formation dédié à la production de récits sonores et est initié par le Goethe-Institut, en partenariat avec Inkyfada Podcast et HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG TUNISIA.

Les participants ont été sélectionnés à la suite d’un appel à candidatures lancé au mois de juin 2021. Activistes, journalistes, artistes et chercheurs ont été invités, dans le cadre d’une première série d’ateliers, qui s’était tenu au mois de septembre au Goethe-Institut (voir les photos ici). Il a permis l’initiation théorique et pratique de la prise de son ainsi que la présentation des différents projets. Le second atelier du programme se tiendra du 22 au 24 octobre. Les participants auront l’occasion de passer à la réalisation et à la production de leur récit sonore, dans des conditions d’enregistrement professionnelles.

Tekiano avec communiqué