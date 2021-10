Edition 2 de l’événement “Les élites de la Tunisie”, rendez-vous des amoureux de Fitness

A l’occasion de la seconde édition de « Les élites de la Tunisie », les Mills, l’ensemble de ses partenaires, sans oublier les quelques 600 participants ont mis le feu sur la piste, lors de leur grande rencontre qui a eu lieu ce samedi 2 octobre 2021 au Golden Tulipe Gammarth.

Au programme, sport et fun avec des séances d’entraînement intensives autour des disciplines emblématiques du programme Les Mills, comme l’Aérobic, le Yoga, le Bodycombat, le Bodyattack, et tout cela, bien sûr, avec les 13 coachs tunisiens « élites » de renom tels que Aziz Gaied, Khouni Makrem, Hamza Benbkira, Feres Sassi, Amir Bibsi, Bilel Haloui, Syrine Mokni, Yass Ben Omrane, Amine Gharbi, Haroun Jamli, Borhen Ayachii, Karim Kouki et Leilla Hammemi.

Ces derniers, qui avaient préparé une sélection redoutable d’activités pour la journée, ont défié les amoureux du fitness en les encourageant à redoubler d’efforts dans leur périple sportif, le tout dans une ambiance festive et décontractée.

En effet, avec des chorégraphies bien ficelées et des mouvements adaptés à tous, les participants ont vécu une expérience unique de conditionnement physique en groupe, leur permettant d’évacuer le stress de toute la semaine mais aussi de découvrir des mouvements, et pour certains, une nouvelle discipline.

A cette occasion Aziz Gaied initiateur du projet a déclaré « Cette rencontre a été créée afin de transmettre un bon message autour du sport et surtout du Fitness. Il faut savoir, que la pratique d’une activité sportive est devenue primordiale pour une grande partie des tunisiens et à travers notre rencontre nous espérons pouvoir faire découvrir des nouveautés et montrer l’importance de pratiquer une activité sportive régulière ». Et d’ajouter « Tout au long de la journée, les coachs ont tenté de motiver et encourager les participants à dépasser leurs limites et redoubler d’efforts pour atteindre leur objectif. Un esprit de persévérance et des valeurs utiles au quotidien que nous souhaitons inculquer à travers notre activité et en tant que coaches ».

En effet, après deux éditions qui ont vu la participation de plus de 500 participants chacune, les organisateurs de l’événement « Les élites de la Tunisie » espèrent faire de cette aventure particulière l’événement incontournable pour les passionnés de fitness.

Communiqué