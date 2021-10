Streams de Mehdi Hmili ambitionne de représenter la Tunisie aux Oscars 2022

Le film tunisien Streams du réalisateur Mehdi Hmili, présenté en première mondiale au prestigieux Festival du Film de Locarno en Suisse, continue sa brillante tournée dans les festivals internationaux.

Le film est en sélection officielle dans des festivals prestigieux en Europe et dans le monde comme Zurich Film Festival, Le Festival du Film Francophone de Namur, La Mostra de Valencia, Le Festival du Cinéma Méditerranéen de Montpellier, Le Festival du Film de Stuttgart entre autres.

Les producteurs du film ont le plaisir d’annoncer qu’il a été présenté à la commission tunisienne désignée par le CNCI afin de choisir le film tunisien qui représentera la Tunisie aux Oscars et le film part à la course avec beaucoup d’assurance puisqu’il est le seul film tunisien qui a participé à un festival de cinéma de la catégorie A (Festival du Film de Locarno) et qui a reçu un accueil enthousiaste dans tous les festivals qui l’ont sélectionné et qui ont applaudi la performance incroyable de l’actrice Afef Ben Mahmoud ainsi que la réalisation organique et inspirée de Mehdi Hmili.

Rappelons que le film est sorti en salles au Luxembourg où il a rencontré un succès public et critique. Le film sera distribué bientôt en France, Belgique, Espagne et aux USA.

Synopsis du film Streams: Amel, une ouvrière dans une usine est accusée à tort et sort de prison après une affaire d’adultère. Dans les bas-fonds de Tunis, elle recherche son fils disparu Moumen. Au cours de son périple, Amel doit refaire sa vie et faire face à une société tunisienne en pleine chute libre.

Écrit et réalisé par Mehdi Hmili, Streams met en vedette Afef Ben Mahmoud, Iheb Bouyahia, Zaza, Sarah Hannachi et Slim Baccar. La musique originale est composée par Amine Bouhafa. La société MAD Solutions assure la distribution du film dans le monde arabe.

Mehdi Hmili est scénariste et réalisateur. Il a étudié le cinéma à Tunis avant d’être diplômé de l’École de cinéma de Paris. De passage en France, il réalise sa courte trilogie sur l’amour et l’exil : « X-Moment » (2009), « Li-La » (2011) et « La Nuit de Badr » (2012). Son premier long métrage, « Thala Mon Amour » (2016), a été sélectionné dans des festivals de cinéma internationaux comme le Torino Film Festival, les Journées Cinématographiques de Carthage et a remporté plusieurs prix. Sa dernière production « Fouledh » a été sélectionnée à La Fabrique Cinéma au 72e Festival de Cannes.