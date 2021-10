Une pannes mondiale touche Facebook, Instagram & Whatsapp: Les causes

Une panne a frappé les réseaux sociaux les plus plébiscités dans le monde durant presque 6 heures. Les services de Facebook et son Messanger, Instagram et WhatsApp étaient inaccessibles pour le grand bonheur d’autres réseaux sociaux comme Telegram ou Twitter qui a bugée dans la soirée tellement il a été consulté.

Facebook a publié un communiqué pour explique ce phénomène notifié grâce aux hashtag #facebookisdown et pour apporter quelques éléments de réponses sur l’origine de cette panne mondiale sans précédent du 04 octobre et qui a fait perdre au passage à son fondateur Mark Zuckerberg des milliards de dollars.

“Nos équipes d’ingénierie ont appris qu’un changement de configuration des routeurs principaux qui coordonnent le trafic entre nos centres de données a entraîné des difficultés techniques aboutissant à l’arrêt de toute communication. Cette interruption des échanges du réseau a eu des effets en cascade sur la façon dont nos centres de données communiquent, provoquant la panne de nos services” explique l’entreprise Francebook dans son communiqué.

Les employés de Facebook ont déclaré qu’ils n’ont même pas pu accéder aux locaux de leur entreprises car leurs badges ne fonctionnaient plus.. Par ailleurs, les adresses IP ont été totalement inaccessibles pendant toute la durée de la panne, empêchant les internautes de se connecter au service.

Mark Zuckerberg s’est excusé auprès des facebookers sur son profil :



Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger sont de retour maintenant. Désolé pour la panne d’aujourd’hui. Je sais à quel point vous comptez sur nos services pour rester connectés avec les gens qui vous sont les plus chers, a-t-il écrit.

Cette panne est certainement une occasion mondiale pour revoir le degré de sa dépendance aux réseaux sociaux et communiquer peut être un peu plus sans écrans interposés.

S.B.