Yakouta le nouveau Monodrame de Leila Toubel présenté à Tunis et en tournée en Europe

L’artiste Leila Toubel revient sur scène avec un nouveau monodrame intitulée “Yakouta”. Après les inoubliables “Solwen” et “Hourya” l’actrice et dramaturge tunisienne signe l’acte III et la fin de sa trilogie à travers “Yakouta” une histoire de mille et une femmes, un cri contre l’omerta, une bougie dans les chambres obscures et un écho des larmes étouffées.

La pièce de théâtre est dédiée à la mémoire de l’icone nationale Lina Ben Mhenni et rend hommage à la militante et femme de culture Zeyneb Farhat. Le texte de Yaoukta, oeuvre de Leila Toubel est primé dans le concours théâtral « Masrah Ensemble » de l’année 2021.

La musique de Yakouta est signée le pianiste Mehdi Trabelsi, “Écrire des notes pour les mots de Leila Toubel est toujours un acte artistique à part, rempli de profondeur, de mélancolie et de colère aussi. Je suis fier d’avoir créer la musique d’une pièce, qui laissera j’en suis sur, une trace particulière dans l’histoire du théâtre Tunisien…” écrit-il:

Synopsis de “Yakouta” : Entre les murs de sa solitude, avec son corps abimé, ses souvenirs amers et son âme écorchée, une femme enfermée, battue à mort par son compagnon, va délirer l’histoire de sa fille « Yakouta », née sous X et abandonnée devant une mosquée. Aujourd’hui (Temps du drame) et après vingt-quatre longues années, les retrouvailles devaient avoir lieu.

L’avant-première de Yakouta était prévue l’été dernier lors du festival de Carthage 2021 mais la crise sanitaire a imposé l’annulation de toutes les prestations artistiques. Elle sera présentée jeudi 07, vendredi 08 et samedi 09 Octobre 2021 à EL TEATRO à partir 19H30 puis en tournée européenne selon les dates suivantes:

-Le 16 octobre à Genève

-Les 20 et 21 octobre à Paris

-Le 23 octobre à Bruxelles au Bozar

Les billets du monodrame Yakouta sont disponibles à l’espace culturel El Teatro sis El Mechtel Tunis.

S.B.