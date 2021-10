Documentaire “Blue Future” : Une mer, 3 voix, pour un avenir bleu durable

Un documentaire collectif intitulé “Blue Future” sera présenté bientôt au public nous informe le diffuseur international des belles images de la Tunisie, Rabii Ben Brahim Aka The Dreamer. La mer méditerranée sera au cœur de ce documentaire écrit par trois protecteurs de l’environnement de différentes nationalités mais qui défendent une même cause et prônent un avenir bleu durable.

Le documentaire Blue Future est réalisé par Rabii Ben Brahim de Tunisie, Ante Gugi de Croatie et Emanuele Quartarone d’Italie. Les trois protagonistes du film relatent les histoires de 3 individus Marina, Rania et Simone qui luttent de leur coté pour préserver la méditerranée.

Synopsis du documentaire « Blue Future » :

Blue Future raconte les histoires de trois individus qui ne sont pas restés silencieux devant les menaces et l’exploitation subie par une mer qui leur tient à cœur. Au lieu de cela, ils ont décidé d’agir et bouger les choses.

Marina, Rania et Simone ne se connaissent pas. Ils vivent dans des pays différents, parlent des langues différentes et ont grandi entouré cultures et communautés qui ne se ressemblent pas. Et pourtant, ils partagent le même vision. Un avenir où les humains et la nature coexistent et collaborent, où la technologie est utilisée pour renforcer la biodiversité plutôt que l’appauvrir, et des projets innovants sont développés pour créer des écosystèmes ainsi que des emplois valorisants, lit-on dans la présentation du documentaire.

Le trio a étudié, voyagé, cherché de nouvelles idées, travaillé dur et surmonté les défis générés par un système trop souvent aveugle et inutile avec ceux qui veulent un changement transformateur.

Mais Marina, Rania et Simone sont les visages d’une histoire bien plus vaste. Tout comme eux, beaucoup d’autres jeunes professionnels et entrepreneurs du pourtour méditerranéen sont prêts à relever ce défi et commencer leur propre voyage vers un bel avenir bleu durable. Il est temps que nous les écoutions.

Bande-annonce du documentaire « Blue Future » :

Rabii Ben Brahim Aka The Dreamer est un écologiste passionné qui a fait de son appareil photo son fer de lance. The Dreamer gratifie les internautes de photos et vidéos mettant en avant de magnifiques paysages de la Tunisie, constituant de véritables cartes postales, et un patrimoine naturel et culturel inestimable qui doit être dorloté et protégé. Rabbii nous invite à connaitre le parcours de Rania.

Rania travaille dans l’écotourisme du coté de Jendouba. Parmi les activités qu’elle développe, on trouve un circuit de randonnées dans la région, mais collabore aussi avec les pêcheurs du coté de Melloula. Elle va nous emmener avec elle dans une de ses escapades en méditerranée. Une histoire inspirante sur le tourisme durable, souligne Rabbi. On découvrira aussi Zeineb qui valorise les produits de la mer et plusieurs autres petites surprises.

Ante Gugi est un vidéaste croate, fondateur de l’agence vidéo Filmofil, basée à Zagreb. Il est profondément passionné par la nature et la vie sauvage et a filmé l’histoire de Marina. Emanuele Quartarone est un jeune italien amoureux de la nature. Il essaye à travers sa caméra de lancer des messages de sensibilisation pour préserver la faune et la flore. Il a suivi le parcours de Simone.

Ce documentaire est une occasion pour rappeler que la mer méditerranée est aujourd’hui une des mers qui a des atouts économiques des plus impressionnants au monde et génère des revenus avoisinant les 450 billions de dollars en relation avec ses activités diverses spécialement la pêche et le tourisme.

Cette valeur inestimable dépend cependant énormément de la santé de l’écosystème marin et sa biodiversité en plus de l’impact du secteur touristique mais le modèle économique actuel non durable met en péril les mêmes actifs sur lesquels il s’appuie…

Le documentaire « Blue Future » est produit par l’Initiative Marine Méditerranéenne du Fond Mondial pour la Nature WWF (WWF Mediterranean Marine Initiative) et le Projet COGITO (Conforter la gestion intégrée et durable des territoires littoraux, insulaires et marins et des AMP en Méditerranée – 2018-2021). Il sera en ligne à paraître du 28 octobre 2021.

