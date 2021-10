Match Italie vs Espagne : Où regarder la demi-finale de ligue des nations du 6 octobre

L’Italie affronte l’Espagne mercredi 06 octobre 2021 dans le cadre de la demi-finale de ligue des nations de l’UEFA. Le match Italia vs España sera joué à partir de 20h45 Heure française à Milan.

Un match au gout de revanche pour les Espagnoles. Les Italiens s’étaient imposés 4-2 aux tirs au but, après avoir fait 1-1 durant le temps réglementaire durant la demi-finale de l’Euro. L’Italie est champion d’Europe en titre, de plus, la Squadra Azzura est invaincue depuis 37 matchs…

Le match Italie vs Espagne sera diffusé en direct live à la télé sur la chaine française TFX et la chaines italiennne Rai 1. Le Match Italia vs España est en direct aussi sur beinsports Premium 1, La 1, Sport TV 1 et ORF 1. Le streaming du match Italia vs Espana est disponible via le service Rai 1 replay ou beinconnect.