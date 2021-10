Ooredoo et le Club Africain scellent un nouveau contrat et réservent plein de nouveautés

Ooredoo Tunisie gratifie le Club Africain, à l’occasion de la célébration de son 101 anniversaire, d’une prolongation de contrat de sponsoring qui s’étalera sur 3 ans en plus de plusieurs nouveautés et innovations qui plairont à ses abonnés et aux supporters du CA.

Ooredoo scelle avec le club de Bab Jedid un contrat bâti sur une nouvelle stratégie, présentée par le Club Africain et Ooredoo lors d’une cérémonie en présence de la famille du club ainsi que les représentants des médias tunisiens.

« Ce bouquet de nouveaux produits innovants, développés par le Club, ont pour vocation de lui permettre de générer de nouvelles ressources financières durables. Dans ce cadre, je souhaiterais remercier Ooredoo, notre partenaire privilégié qui a accompagné le Club depuis plusieurs années, pour sa confiance et son soutien sans faille à ces nouveaux projets qui ont pour objectif la pérennité financière du Club », a déclaré Youssef Elmi, président du Club Africain.

Pour sa part, Mansoor Rashed El Khater, CEO d’Ooredoo Tunisie, dira : « Nous avons choisi de soutenir le Club Africain, le club emblématique de Tunis mais également le club qui rassemble des supporters de toutes les régions de Tunisie. Nous partageons avec le Club beaucoup de valeurs et nous avons développé, avec les managers du Club, un projet sportif et financier capable à la fois d’accompagner le développement sportif et financier du club et de rapprocher la vie du Club aux supporters répartis sur l’ensemble du territoire national ».

Abstraction faite du sponsoring sportif classique, Ooredoo accompagnera le Club dans un projet sportif et économique capable de diversifier les ressources du Club Africain, en appuyant la nouvelle Brand « lefri9i » initiée et développée par le Club. L’association entre Ooredoo – le premier opérateur en Tunisie -, et le Club Africain – un club prestigieux qui ne cesse d’évoluer avec son nouveau management jeune – met en avant la synergie entre les deux partenaires.

Ce bouquet de nouveaux produits sera soutenu par Ooredoo Tunisie en mettant ses capacités techniques, marketing et opérationnelles au service de son partenaire sportif majeur.

Lefri9i mobile : Nouveau nom d’une ligne 100% clubiste

La ligne CA Mobile change de naming et devient “Lefri9i Mobile“ avec une panoplie riche en promos et avantages pour les supporters du club.

Les clubistes peuvent trouver leurs comptes avec une ligne à la fois optimale et fiable sans oublier sa contribution aux ressources financières du Club.

Ainsi, pour toute nouvelle acquisition d’une ligne Lefri9i Mobile, l’abonné bénéficiera d’un bonus de bienvenue (20 min valables vers tous les opérateurs & 850 Mo d’internet 4G suite après la première opération de recharge).

En plus, le clubiste bénéficiera du prix minute le moins cher sur le marché (35 millimes seulement).

Une évolution conforme au développement commercial que vit Ooredoo avec le lancement d’une nouvelle génération de lignes. Ce développement reflète la place du Club Africain et de ses supporters dans la stratégie de l’opérateur.

Lefri9i play

A l’ère du digital, l’univers du Club Africain sur internet aura une expression interactive mobile. Une application qui rassemble des news et les informations utiles dont le clubiste a besoin durant les matchs tout au long de la semaine pour suivre les préparatifs à partir de son smartphone.

Conçue d’une façon moderne, la matière audiovisuelle portera une empreinte clubiste pour partager la vie du club avec ses supporters. L’abonné de l’application Lefri9i Play aura en exclusivité une panoplie de contenus à l’instar des matchs amicaux (streaming), la galerie Match historique, des jeux, et des espaces participatifs pour les supporters etc.

Lefri9i boutique

Après l’unique boutique sis au parc A, le Club Africain bénéficiera d’un réseau de boutiques sur l’ensemble du territoire national sous forme de franchises avec un objectif de 10 établissements d’ici fin 2022.

Lefri9i boutique sera également online pour assurer la vente en ligne des différents articles brandés Club Africain en plus des produits Lefri9i Mobile et Lefri9i Play.

Une nouvelle solution pour rapprocher les produits labellisés des supporters des clubs répartis sur toute la Tunisie et renforcer les recettes du club.

Lefri9i passeport

La communauté clubiste aura son passeport interne qui permettra aux supporters d’exploiter l’univers du club. Une première nationale !

Le Passeport Clubiste est une carte munie d’un QR Code (ID Clubiste) qui va identifier le supporter et le linker dans la base de données du club. Le passeport permettra aux clubistes en premier lieu d’accéder au stade. A travers une opération simple et sécurisé, le supporter du club peut récupérer son passeport d’un des magasins Ooredoo répartis sur l’ensemble du territoire tunisien.

Commercialisé en différents packs, le passeport représentera un gage d’appartenance à un club mythique en Tunisie.

Ooredoo, partenaire du sport par excellence

Acteur incontournable du sponsoring sportif depuis des années, Ooredoo continue à associer son image de marque au sport et aux centres d’intérêt des jeunes tunisiens, à l’image d’un opérateur proche de ses concitoyens.

Tekiano avec communiqué