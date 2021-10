Tunisie – coronavirus: Campagne de vaccination dans les lycées du 07 au 14 octobre 2021

Le ministère de la santé organise en coopération avec le ministère de l’éducation à partir du 7 au 14 octobre 2021, des campagnes de vaccination contre le coronavirus dans plusieurs lycées de Tunisie.

L’objectif de cette campagne de vaccination ciblant les établissements scolaires est de vacciner les élèves âgées de 15 ans et plus qui n’ont pas encore reçu la première dose, indique un communiqué commun rendu public mardi par les deux ministères.

Les élèves voulant bénéficier du vaccin anti-covid-19 et âgés de 15 ans et plus doivent se munir d’un accord parental puis enregistrer leur nom au niveau de la direction du lycée tout en remettant un document disponible dans l’établissement scolaire, mentionnant l’accord du parent.

