Tunisie – Météo: temps nuageux et baisse relative des températures

De possible chute de pluies faibles aux premières heures de la journée du mardi 06 avril 2021 se produiront sur le Sahel, puis temps partiellement nuageux à des nuages parfois denses sur les régions de l’extrême Nord avec quelques pluies orageuses, la nuit.

Les vents souffleront fort nécessitant de la vigilance près des côtes. Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche

La mer sera agitée à très agitée.

Une baisse relative des températures est attendue sur les hauteurs Ouest, atteindront 20 degrés, se situeront entre 22 et 28 degrés dans le reste des régions du nord et du centre et varieront entre 30 et 36 dans le sud.