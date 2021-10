Belgique vs France : Chaines qui diffusent le match des demi-finales de la ligue des nations du 07 octobre?

La Belgique affronte la France jeudi 07 octobre 2021 dans le cadre des demi-finales de la ligue des nations de l’UEFA. Le match Belgique vs France sera joué à partir de 20h45 Heure Française au Juventus Stadium de Turin.

Après l’autre demi-finale qui s’est déroulée hier et qui s’est soldée avec la victoire de l’Espagne face à l’Italie au stade San Siro, c’est un autre match choc et passionnant qui attend les téléspectateurs opposant les deux voisins belges et français.

Vous pouvez regarder le match Belgique vs France en direct live sur la chaine française TF1 mais aussi sur beinsports Premium 1, La 1, Sport TV 1 et DAZN 1 Allemagne. Le streaming du match Belgique vs France est accessible sur TF1 replay.