Forum annuel de L’ENSI : 16e édition sous le thème “FRT : The Fintech and Regtech Tandem”

Le forum annuel de l’ENSI est de retour pour une 16ème édition encore plus prometteuse. Ouvert à tous, cet évènement se tiendra mercredi 3 Novembre 2021 à l’École Nationale des Sciences de l’Informatique (ENSI) sis campus Manouba, sous un thème d’actualité : « FRT : The Fintech and Regtech Tandem ».

Ce forum est l’occasion incontournable offerte aux étudiants et aux jeunes diplômés pour réussir leur insertion professionnelle. L’échange avec les entreprises présentes assurera l’accélération de la recherche professionnelle, qu’il s’agisse d’un stage d’été, d’un projet de fin d’étude (PFE) ou même d’un emploi.

Le forum de l’ENSI est organisé comme d’habitude par l’association ENSI Junior Entreprise qui, dès sa création, a mis en valeur les capacités de ses membres dans le domaine entrepreneurial par l’amélioration continue du travail à travers l’innovation et le professionnalisme. Ils veillent chaque année à assurer une meilleure édition de cet évènement phare.

C’est ainsi que pendant l’édition précédente, même face au challenge provoqué par la pandémie, le forum n’a pas cessé de gagner en ampleur et a réunit 20 entreprises avec plus que 3000 participants sur une plateforme digitale unique en son genre, réalisant ainsi un succès incontestable.

Cette année, la 16ème édition du forum annuel de l’ENSI sera encore plus spéciale. Les entreprises les plus prestigieuses à l’échelle nationale et internationale seront présentes dans cette journée à portes ouvertes à l’ENSI, chacune aura son propre stand et acceptera les candidatures de PFE et de stage des étudiants.

Le thème du forum sera encore plus discuté par des conférenciers de haut calibre autour de la fameuse table ronde, entre temps la journée sera rythmée par des workshops variés animés par les entreprises.

C’est quoi la fintech et le regtech et pourquoi représentent-ils une véritable révolution?

Aujourd’hui, la technologie financière, ou FinTech, désigne l’utilisation de la technologie pour fournir des solutions financières. Elle est entrée dans une phase de développement rapide marquée par la croissance accélérée des startups tunisiennes et d’autres nouveaux entrants, tels que les entreprises informatiques et de commerce électronique.

Cette nouvelle ère présente de nouveaux défis pour les régulateurs et montre pourquoi l’évolution des FinTech nécessite un développement parallèle des RegTech, c’est-à-dire les solutions technologiques qui rationalisent et améliorent les processus réglementaires.

Le véritable potentiel des RegTech réside dans leur capacité à opérer une profonde transition d’une approche fondée sur la connaissance du client à une approche fondée sur la connaissance des données, soutenue par des processus efficaces et efficients de collecte, de formatage, de gestion et d’analyse des données déclarées.

Préparez-vous alors à une journée mémorable et ne ratez pas cette occasion pour créer un réseau professionnel!

Pour plus d’informations, consultez la page FB: https://www.facebook.com/ENSI.Junior.Entreprise

Tekiano avec ENSI Junior Entreprise