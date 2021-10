Match Tunisie vs Mauritanie : regarder le match qualificatif au mondial 2022 en streaming

La Tunisie affronte son homologue de Mauritanie jeudi 07 octobre 2021 dans le cadre des qualifications africaines pour la coupe du monde Qatar 2022. Le match Tunisie vs Mauritanie sera joué à partir de 20H au stade de Radès.

Le sélectionneur national Mondher Kebaier a donné les dernières consignes à appliquer lors de ce match, afin de décrocher une troisième victoire de suite qui permettra à la Tunisie de consolider sa position en tête du groupe B.

Le onze national occupe, après les deux premières journées, la tête du groupe B avec 6 points grâce à deux victoires sur la Guinée équatoriale (3-0) et la Zambie (2-0), tandis que l’équipe mauritanienne est dernière avec 0 point après avoir concédé deux défaites devant la Zambie (1 -2) et la Guinée équatoriale (0-1).

Vous pouvez regarder le match Tunisie vs Mauritanie en direct live sur les chaines TV 218, Sport TV5 et l’EQUIPE Live. Le streaming du Match Tunisie vs Mauritanie est accessible ici —> 218tv.net

Tekiano