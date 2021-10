Tunisie: La Route Culinaire : Une nouvelle expérience touristique pleine de saveurs

La route culinaire est une nouvelle expérience touristique tunisienne pleine de saveurs qui s’étalera sur plusieurs régions de la Tunisie dans une perspective de développement économique interrégional, de diversification de l’offre touristique et de création d’opportunités d’emploi, pour des expériences culinaires immersives.

La Route Culinaire est proposée dans le cadre d’une coopération avec le Ministère du Tourisme, l’ONTT, l’ Association Tunisienne des Professionnels de l’Art Culinaire, la Direction Générale de l’Agriculture Bio et la Fédération Tunisienne des Restaurants Touristiques lit-on dans un communiqué de la GIZ.

Le projet « Promotion du Tourisme Durable » annonce le début d’un partenariat pour la mise en œuvre de cette « Route Culinaire », une nouvelle offre touristique qui invitera les voyageurs à découvrir à travers six produits phares à savoir:

– Le Fromage du Nord-Ouest

– La Harissa du Cap Bon

– L’Huile d’olive du Centre et du Dahar

– Le Vin du Nord

– Les Dattes du Sud-ouest

– Le Poulpe de Kerkennah

Les activités de la Route Culinaire qui vise à promouvoir le patrimoine culinaire tunisien s’inscriront dans une approche participative et inclusive avec des producteurs, des agriculteurs, des viticulteurs, des artisans et des restaurateurs dans des zones géographiques relatives à l’étendue des produits offerts par les terroirs concernés.

Le projet « Promotion du Tourisme Durable » est une action conjointe de l’ Union européenne en Tunisie et du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement dans le cadre du programme “Tounes Wijhetouna”, mise en œuvre par la GIZ Tunisie, en partenariat avec le Ministère du Tourisme et de l’artisanat.

Tekiano avec GIZ