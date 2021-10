Cycle ‘Luis Garcia Berlanga, Le Rire Amer’ du 13 au 17 Octobre à la Cinémathèque de Tunis

Un cycle de films célébrant la naissance du réalisateur Luis García Berlanga (1921-2010), l’un des cinéastes espagnols qui a le mieux dépeint la société espagnole est proposé par l’Instituto Cervantes et l’ambassade d´Espagne avec le concours de la Cinémathèque de Tunis du 13 au 17 Octobre 2021.

Célébrer Luis García Berlanga, c’est célébrer la culture espagnole du siècle dernier dans son intégralité, souligne l’Instituto Cervantes de Tunis. Ce cycle propose un voyage à travers sa cinématographie, de ses débuts en tant qu’étudiant à sa dernière période à la fin du 20e siècle.

L’historien et acteur Luis E. Parés présente ce cycle avec une masterclass destinée à faire connaître, non seulement aux spécialistes du cinéma tunisien mais aussi au grand public, la figure de ce grand réalisateur et ce que son œuvre a signifié pour le cinéma espagnol.

Programme du Cycle ‘Luis Garcia Berlanga Le Rire Amer’ du 13 au 17 Octobre à la cité de la culture de Tunis:

Mercredi 13 octobre 2021. Cinémathèque. Cité de la Culture

15:00h MASTER CLASS M. Luis Enrique Parés ”La figure de Berlanga dans le cinéma espagnol”.

17:30h “BIENVENIDO MISTER MARSHALL” (Luis García Berlanga, 1953). VOS

Jeudi 14 Octobre 2021. Cinémathèque. Cité de la Culture

16:00h “CALABUCH” (Luis García Berlanga,1956). VOS

Vendredi 15 Octobre 2021. Cinémathèque. Cité de la Culture

18:30h “EL VERDUGO” (Luis García Berlanga, 1963). VOS

Samedi 16 Octobre 2021. Cinémathèque. Cité de la Culture

16:00h “PATRIMONIO NACIONAL” (Luis García Berlanga, 1981).VOS

18:30h “LA VAQUILLA” (Luis García Berlanga, 1985). VOS

Le cycle “Berlanga, le rire amer” résume le travail du réalisateur et scénariste valencien tout au long de ses différentes étapes créatives, caractérisées par une excellence gestion de la satire sociale et le rythme trépidant et l’humour incisif.

Tekiano avec Instituto Cervantes