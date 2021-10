HUAWEI Y9a: Les atouts du smartphone de Huawei à Super Caméra et Super Charge

Le HUAWEI Y9a est doté d’un super appareil photo et un Super Charge. Le nouveau smartphone de la série HUAWEI Y est livré avec une abondance de mémoire stockage et un design élégant. Ci-dessous quelques conseils et astuces cachés qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre nouveau HUAWEI Y9a.

Un système de supercaméra qui répond à tous les besoins

Récemment le contenu des réseaux sociaux est basé sur les formats photos et vidéos. Les jeunes suivent la tendance et optent pour les photos ou les challenge vidéos. Pour y parvenir, ils ont besoin d’un bon outil, d’une caméra solide. HUAWEI Y9a intègre une configuration de quatre caméras 64MP.

En effet , elle contient un appareil photo principal de 64 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels pour des prises de vue à 120 degrés, un objectif de profondeur de 2 mégapixels pour un riche bokeh et un objectif macro de 2 mégapixels pour les gros plans.

Ces quatre appareils photo fonctionnent parfaitement ensemble pour vous offrir une excellente expérience photographique.

Et ce n’est pas tout, l’appareil photo est également dotée d’autres fonctionnalités puissantes telles que le mode Super Night 2.0 qui prend en charge la photographie en basse lumière, les instantanés intelligents et la stabilisation vidéo.

Quant aux selfies, la caméra selfie pop-up 16MP est prête à vous capturer sous votre meilleure forme. Elle est dotée de la beauté AI 5.1, qui embellit votre apparence en fonction de votre âge et de votre sexe pour des selfies parfaits à tout moment et n’importe où !

40W HUAWEI SuperCharge : Ne manquez jamais de puissance

Tout le monde ne préfère pas attendre son téléphone se recharger. Mais HUAWEI Y9A vous offre une solution pour le faire plus vite que jamais grâce à la fonction 40W HUAWEI SuperCharge .

Grâce à cette fonctionnalité, l’énorme batterie de 4 200 mAh peut être chargée jusqu’à 70 % en seulement 30 minutes, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent non seulement profiter des performances durables, mais également se recharger plus rapidement que jamais !

Sauvegardez ce que vous voulez

Le jeune public utilise souvent beaucoup d’applications, de jeux, de musique, de vidéos, de photos ou même des films. Dans cet esprit, le HUAWEI Y9a contient 128 Go de stockage pour tous leurs besoins, complétés par 8 Go de RAM pour des performances plus fluides.

Design et look tendance

S’éloignant de l’idée d’un simple Black, Space Silver ou Sakura Pink., il est assez évident que le design du HUAWEI Y9A a été très bien réfléchi. Ceci est montré sur sa finition unique et son affichage Halo Ring hérité de la série phare Mate 30 avec un élégant arrangement de caméra carré entouré d’un anneau extérieur gravé grâce à un processus de revêtement unique. À l’avant, l’écran est pris en charge par l’énorme écran FHD Ultra Fullview de 6,63 pouces doté de cadres ultra-étroits pour fournir un affichage sans encoche pour une expérience de visionnement immersive sans précédent.

Autres fonctionnalités :

• Sur le côté du HUAWEI Y9a, vous remarquerez le lecteur d’empreintes digitales deux-en-un et le bouton d’alimentation. Il ne faut que 0,35 s pour déverrouiller le téléphone.

• HUAWEI Y9a fonctionne sur EMUI 10.1, qui est basé sur Android 10.

• Mode EBook, qui transforme votre téléphone en un livre virtuel

• HUAWEI Y9a est livré pré-installé avec HUAWEI AppGallery – le troisième plus grand marché d’applications au monde.

