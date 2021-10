Match Algérie vs Niger: où regarder le match du 8 octobre qualificatif pour la coupe du monde 2022

L’Algérie joue contre le Niger vendredi 08 octobre dans le cadre des qualifications africaines pour la coupe du monde Qatar 2022. Le match Algérie vs Niger débute à partir de 20H au Stade Mustapha Tchaker dans la ville de Blida en Algérie.

L’Algérie s’est démarquée avec une large victoire contre Djibouti (8-0) lors de la première journée à Blida puis un nul face au Burkina Faso (1-1) lors de la 2e journée à Marrakech.

Le match Algérie vs Niger sera transmis en direct live sur la chaine l’Equipe TV, la chaîne terrestre de la Télévision publique algérienne (TV6 HD) et Eurosport. Certains internautes auront la possibilité de regarder le streaming du match Algérie vs Niger sur la chaine Youtube Fifa Tv via ce lien https://www.youtube.com/watch?v=MyYDi7rriFY

Tekiano

