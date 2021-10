Piratage de la plateforme Streaming Twitch: plus de 125 GO de données fuitées

La célèbre plateforme de streaming Twitch vient a récemment été victime d’un piratage massif qui a divulgué des informations personnelles de ses utilisateurs comme les revenus versés aux créateurs de contenus, les projets en cours de développement, ou les outils utilisés pour améliorer la sécurité du site.

Le site de Twitch se concentre principalement sur la diffusion en direct de jeux vidéo y compris des compétitions d’e-sport puis se diversifie sur d’autres contenus comme la musique ou le tchat en ligne.

Nous pouvons confirmer qu’une violation a eu lieu. Nos équipes travaillent activement pour comprendre l’ampleur de la situation. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons des informations supplémentaires. Merci pour votre compréhension, publie la plateforme Twitch sur Twitter.

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us.

