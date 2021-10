La CNAM Tunisie lance sa plateforme électronique “e-cnam”: les services proposés

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie CNAM Tunisie annonce le lancement effectif de sa plateforme “e-cnam” pour faciliter l’interaction avec ses nombreux assurés sociaux et leur donner un accès direct à ses services en ligne sur le site centre.e-cnam.tn.

La CNAM a indiqué dans un communiqué rendu publique sur sa page Facebook que cette plateforme interactive et sécurisée entre effectivement en fonction pour se rapprocher des adhérents et explique comment les assurées et les prestataires de services de santé peuvent l’utiliser.

La CNAM indique que les assurés sociaux auront la possibilité de suivre toutes les étapes du traitement de leurs dossiers en plus du dépôt électronique des pièces complémentaires de leurs dossiers, changer les systèmes de soins et le médecin de famille en plus de plusieurs autres services.

Les prestataires de services de santé pourront en se connectant sur leur espace dédié sur le site Centre.e-cnam.tn d’effectuer le transfert électronique des factures, de faire le suivi des dossiers des patients en plus de divers autres services.

Tekiano