Sortie du roman “Il était deux fois le Petite Prince”, un hommage de Tunisie à Saint-Exupéry

L’écrivain tunisien Samy Mokaddem lance un nouveau roman intitulé “Il était deux fois le Petite Prince” chez les éditions Pop Libris. L’ouvrage de 200 pages est une ode à la paternité et à l’amour, sous le signe de Saint-Exupéry : ses errances, ses secrets, son lien méconnu avec la Tunisie et sa mystérieuse disparition.

Le roman poétique et philosophique “Le Petit Prince” est une œuvre de langue française incontournable et la plus connue de l’auteur et aviateur Antoine de Saint-Exupéry. Publiée en 1943, elle a été traduite en 457 langues et dialectes du monde dont une édition en dialecte tunisien.

Dans une veine complètement différente de celle de la Trilogie de Carthage, j’ai écrit ce roman avec mes tripes et ce fut un véritable catharsis. Riche en émotions, j’espère que la magie va opérer et que vous en apprécierez le contenu, souligne l’auteur et l’éditeur Samy Mokaddem.

Ce fut également l’occasion de plonger dans le mystère de la disparition de Saint-Exupéry et d’exploiter une découverte qui (pour moi) fut une véritable révélation, concernant le lien particulier qu’avait l’auteur du Petit Prince avec la Tunisie, ajoute-il.

Résumé du roman “Il était deux fois le Petit Prince”:

Miné par un deuil accablant, Karim quitte tout pour se ressourcer à la lisière du ciel et de la mer. De l’autre coté de la méditerranée, Kenza mène une enquête sur un manuscrit qui bouleverserait tout le monde littéraire, un manuscrit aussi confidentiel que convoité.

Rien ne les lie en apparence, mais tout les réunit. Et lorsque leurs routes se croisent, l’étincelle met feu à la plaine et plus rien ne sera comme avant…

Le lancement et signature du roman “Il était deux fois le Petite Prince” de Samy Mokaddem est prévu pour dimanche 10 octobre 2021 à partir de 11h à la librairie Al Kitab de la Marsa.

