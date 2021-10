Qui est Kamel Deguiche, nouveau ministre de la Jeunesse, des sports de Tunisie?

Kamel Deguiche est désigné ministre de la Jeunesse et des Sports dans le Gouvernement de Najla Bouden au cours de la cérémonie organisée dans la matinée du lundi 11 octobre pour annoncer la liste des nouveaux ministres tunisiens.

Biographie de Kamel Deguiche

Agé de 51 ans, Me Kamel Deguiche est juriste de formation. Avocat et enseignant universitaire, il a occupé, également, le poste de président de la Fédération Tunisienne de Boxe, ainsi que président de l’Académie Nationale Olympique Tunisienne ANOT et a été dirigeant à l’Avenir Sporif de la Marsa. Il est de nouveau nommé à la tête du département après l’avoir occupé du 25 août 2020 au 11 février 2021.

