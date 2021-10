Qui Nizar Ben Neji, ministre des TICs dans le gouvernement Najla Bouden?

Nizar Ben Neji est désigné du ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique de Tunisie dans le gouvernement de Najla Bouden.

Biographie de Nizar Ben Neji:

Il est docteur en TICs diplômé de l’Ecole supérieure des Communications de Tunis (Sup’Com). Nizar Ben Neji est ingénieur en informatique diplômé de l’ENSI (Ecole Nationale des Sciences de l’Informatique). Il effectué des études postdoctorales à l’Université de Massachussetts aux Etats-Unis d’Amérique.

Le nouveau ministre des TICs a débuté sa carrière à l’Agence Nationale de Certification Electronique (ANCE) en tant que chargé de l’accompagnement des entreprises publiques et privées dans la dématérialisation et la sécurisation de leurs systèmes d’information et leurs services électroniques.

Il a fait partie de plusieurs commissions interministérielles et comités de pilotage de plusieurs projets E-Gov et de révision de textes juridiques comme le projet national de dématérialisation des marchés publics TUNEPS en 2012 et le projet de révision des lois relatives à la cyber-sécurité et à la cybercriminalité en Tunisie en 2013 et autres.

Nizar Ben Neji a également travaillé comme expert conseiller en cyber sécurité auprès des organisations internationales dans le domaine des télécommunications.