Avis aux startups Tunisiennes: Postulez à la 5e édition de Samsung FastTrack

L’appel à candidatures pour la 5ème édition Samsung FastTrack (SFT 2021) se poursuit jusqu’au 24 Octobre, les candidats auront la possibilité de postuler sur la plateforme F6S.

Qu’est-ce que Samsung FastTrack?

SFT est un programme d’accompagnement intensif, initié par Samsung Tunisie et mis en œuvre par Impact Partner (Yunus Social Business Tunisie). SFT2021 durera 4 semaines et débutera au mois de novembre. Le programme cible les startups innovantes basées sur les technologies de l’information et de la communication et ayant un impact social positif répondant aux objectifs de développement durable dans des domaines aussi variés que l’éducation, l’agriculture, l’énergie, la santé, le transport, l’e-commerce…

Samsung FastTrack, une réelle opportunité !

SFT est un programme gratuit qui propose une expérience unique de formations, d’ateliers et de coaching personnalisé, par des experts nationaux et internationaux.

Le programme offre aux jeunes entrepreneurs une occasion considérable de networking et une opportunité de rencontrer des investisseurs potentiels pour le développement de leurs projets. Les candidats ont la possibilité de recevoir un investissement en capital allant jusqu’à 200 000 TND et de gagner l’un des 3 prix allant de 10 000 TND (2ème et 3ème place) à 20 000 TND (1ère place)

Samsung FastTrack pour détecter les jeunes entrepreneurs !

Durant l’édition précédente, 10 startups ont été choisies après les pitchs de sélection, permettant à 15 entrepreneurs de vivre un enrichissant parcours d’apprentissage et de croissance durant ce cycle intensif!

A la fin du programme, et comme à l’accoutumée, Samsung Tunisie et Impact Partner ont organisé une cérémonie de clôture durant laquelle un jury de professionnels et d’investisseurs a sélectionné les startups gagnantes. Le montant total des prix remis s’élevait à 40 000 TND:

● Lauréat du 1er prix: Tchou Tchou School Bus, une plateforme de suivi des bus scolaires, cofondée par Narjess Ben Slimene, Mohamed Ali Belajouza et Bacem Bergaoui.

● 2ème prix: Tunisian Online Teachers, une plateforme éducative en ligne fondée par Rania khelil.

● 3ème prix: We Move, une plateforme de réservation de cours de sport, cofondée par Mariem Sellami, Hichem Ben Hmida, Mohamed Khelil et Mejdi M’barek

Qui peut postuler et comment?

Vous êtes une startup basée sur les technologies TIC en phase de démarrage (avec un POC et un MVP préférable) ou alors vous développez votre projet en introduisant une nouvelle solution numérique, vous oeuvrez pour un impact sociétal ou environnemental positif, ne perdez donc pas de temps et visitez la page Facebook SamsungFastTrack et la plateforme F6S pour obtenir plus de détails sur le programme.

Lien pour postuler : https://www.f6s.com/samsung-fasttrack-2021-5th-cohort/apply

Tekiano avec communiqué