Exposition “La Syncope Du Mérou” de Belhassen Handous à Central Tunis

Une exposition intitulée “La syncope du Mérou” est proposée par le photographe et réalisateur Belhassen Handous à partir du 15 octobre à l’espace Central Tunis. La syncope du Mérou est la chronique de la lacération de la mémoire d’un petit quartier au cœur de la Goulette qui prend la forme d’une installation de photos, de vidéos, et d’archives.

C’est aussi une proposition toute tendue vers la résurrection de ces fantômes du passé qui n’ont jamais fini de nous habiter. Ce voyage dans la mémoire, le présent et l’histoire, est aussi fait des esthétiques et politiques sur la manière d’articuler mémoire individuelle et mémoire collective, sur les dualités espace/ lieu et mémoire/ souvenir.

Belhassen Handous est un photographe et réalisateur de films documentaires qui vit et travaille à Tunis. Il pratique la photographie argentique depuis plus de 20 ans. Par ailleurs, son premier long métrage documentaire, « Hecho en Casa » réalisé en 2014, a été projeté dans plusieurs festivals. En ce moment, il travaille sur son deuxième film documentaire “On The Hill”.

L’exposition “La Syncope du Mérou” se présenté à partir du 15 octobre jusqu’au 13 novembre 2021 à Central Tunis, 42 Rue Ben Ghedhahem sis la capitale Tunis.

Tekiano