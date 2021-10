Hitachi ABB Power Grids devient Hitachi Energy

Le leader mondial de la technologie a annoncé aujourd’hui qu’il devenait Hitachi Energy. Précédemment Hitachi ABB Power Grids, la nouvelle mission de l’entreprise est désormais la « construction d’un avenir énergétique durable pour tous ».

S’exprimant depuis le siège mondial de la société à Zurich, en Suisse, Claudio Facchin, PDG d’Hitachi Energy, a déclaré : « Chez Hitachi Energy, nous défendons l’urgence d’une transition vers une énergie propre, par l’innovation et la collaboration. Il existe de nombreuses voies vers un avenir neutre en carbone. Pour relever ce défi mondial, nous encourageons des équipes internationales, passionnées et animées d’un fort sentiment d’appartenance.”

Il a poursuivi : « D’ici 2050, la demande mondiale en électricité aura presque doublé1 et deviendra le pilier de l’ensemble de la filière énergétique. Hitachi Energy a été à l’origine des technologies nécessaires à la construction d’un avenir énergétique durable pour tous, et nous nous engageons à continuer à repousser les limites de l’innovation.

Pour tenir la promesse d’un avenir neutre en carbone, il faudra de la passion, de la confiance et de l’innovation – les bénéfices seront pour nos générations et celles à venir. Notre nouveau nom, Hitachi Energy, nous permettra d’avoir un impact réel auprès de nos clients, nos partenaires, nos collaborateurs, la société mais aussi une détermination renforcée.»

Le système énergétique neutre en carbone sera extrêmement interconnecté et le HVDC*2 , dont nous avons été les pionniers il y a plus de 60 ans, est l’un des catalyseurs clé permettant d’intégrer et échanger les énergies renouvelables entre les pays, les régions et les continents. En tant que leader dans ce domaine du HVDC*, Hitachi Energy est à l’origine d’un grand nombre de ces interconnexions, comme l’attribution récemment annoncée de l’interconnexion HVDC* Arabie Saoudite – Égypte (6 octobre 2021) – la toute première interconnexion à grande échelle au Moyen-Orient et en Afrique du Nord – et le début de l’exploitation du North Sea Link (1er octobre 2021) – avec 720 kilomètres, le NSL est la plus longue interconnexion sous-marine au monde reliant la Norvège et le Royaume-Uni, permettant l’échange d’énergie renouvelable entre ces pays.

Outre les interconnexions et pour répondre au besoin croissant de flexibilité du système énergétique, Hitachi Energy soutient également les clients avec des solutions « grid edge » telles que les micro-réseaux et le stockage d’énergie. Un exemple récent observé à Cordova, en Alaska, montre comment la communauté a pu réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, tout en gagnant en indépendance énergétique.

Dans le cadre des célébrations marquant la naissance d’Hitachi Energy, Claudio Facchin animera aujourd’hui un débat passionnant avec Steven Chu, 12e secrétaire américain à l’énergie, scientifique et co-lauréat du prix Nobel de physique (1997), et Lully Miura, spécialiste japonais de la politique internationale et membre du Comité de la stratégie de croissance du Cabinet Office du Japon. La session ayant pour thème « Les technologies et innovations énergétiques contribuant à un avenir neutre en carbone » sera diffusée en continu depuis le Hitachi Social Innovation Forum 2021 JAPAN. L’accent sera mis sur la manière d’atteindre les objectifs ambitieux de zéro émission nette adoptés par de nombreux pays et sur la façon dont Hitachi et Hitachi Energy contribuent à l’avènement d’une société plus durable, plus résiliente et plus sûre.​

Parmi les thèmes abordés, notons l’importance de la digitalisation, essentielle pour surmonter les problèmes de complexité et de capacité que pose l’intégration de volumes importants d’énergie renouvelable variable dans le système énergétique mondial. Par exemple, en combinant des solutions et des services digitaux avancés, Lumada Asset Performance Management fournit des informations sur l’état et le rendement des actifs afin de prévenir les défaillances majeures tout en optimisant les coûts liés à leur cycle de vie. Ceci permet aux clients d’exploiter les données en ligne et hors ligne afin d’adopter des approches plus intelligentes de gestion des actifs.

Hitachi Energy collabore avec ses clients et ses partenaires pour trouver des solutions globales qui permettront de relever le défi mondial d’un avenir neutre en carbone, inclusif et équitable. Plus tôt cette année, l’entreprise a lancé EconiQTM, son portefeuille éco-efficace qui offre une performance environnementale supérieure à celle des solutions conventionnelles. Les produits haute tension EconiQ permettent de réduire considérablement l’empreinte carbone tout au long du cycle de vie. Par ailleurs, la société a lancé récemment une gamme de transformateurs pour installations flottantes offshore, conçus pour palier les difficultés inhérentes aux environnements offshore. Ces produits permettront d’exploiter efficacement des volumes d’énergie éolienne beaucoup plus importants et de les intégrer dans le système énergétique mondial, contribuant ainsi directement à la transition vers un avenir énergétique durable.

Hitachi Energy a placé la durabilité au cœur de sa raison d’être :

Construire un avenir énergétique durable pour tous

Nous construisons le système énergétique mondial pour le rendre plus durable, plus agile et plus sûr. En tant que pionnier et leader technologique, nous collaborons avec nos clients et partenaires pour permettre un avenir énergétique durable – pour les générations d’aujourd’hui et de demain.

Grâce à son plan stratégique “Sustainability 2030”, elle répond à l’urgence de la transition énergétique mondiale et a fixé des objectifs clairs dans les domaines suivants : Planète, Populations, Paix et Partenariats. Hitachi Energy s’est fixé des objectifs pour devenir neutre en carbone dans ses propres activités et prévoit d’atteindre la 1ère étape de 100 % d’électricité non fossile dans ses activités propres.

Hitachi Energy reflète l’évolution rapide du paysage énergétique et l’opportunité qui s’offre à nous en matière de création de valeur du point de vue économique, environnemental et sociétal. Notre nouvelle identité nous permet de positionner efficacement nos technologies pionnières et numériques au service des clients actuels et futurs, au-delà du réseau électrique, ce qui ouvre de nombreuses possibilités dans des domaines tels que la mobilité durable et la vie intelligente.

L’entreprise a officiellement enregistré le nom d’Hitachi Energy Ltd. le 30 juin 2021 et a entamé la procédure officielle de changement de nom à l’échelle mondiale, à l’exception de la Chine où la transition se fera à une date ultérieure. Hitachi Ltd. détient 80,1 % des parts de la co-entreprise qui a démarré ses activités le 1er juillet 2020, ABB Ltd détenant le reste des parts.

Remarques

Rapport de l’agence internationale de l’énergie intitulé « Zéro émission nette d’ici 2050 » (mai 2021) : le rapport indique que la voie vers des émissions nettes nulles est très étroite et, pour rester sur cette voie, il est nécessaire de déployer immédiatement et massivement toutes les technologies énergétiques propres et efficaces disponibles.

Hitachi Energy a inventé la technologie commerciale HVDC* il y a près de sept décennies.

*HVDC : High Voltage Direct Current (Courant Continu Haute Tension)

À propos d’Hitachi Energy

Hitachi Energy est le leader mondial en matière de technologie pour construire un avenir énergétique durable pour tous. Nous servons des clients dans les secteurs des utilités, de l’industrie et des infrastructures, avec des solutions et des services innovants sur toute la chaîne de valeur. Ensemble, avec nos clients et partenaires, nous faisons progresser ces technologies et permettons la transformation digitale nécessaire pour accélérer la transition énergétique vers un avenir neutre en carbone. Nous faisons progresser le système énergétique mondial pour qu’il devienne plus durable, agile, et sûr, tout en tenant compte des enjeux sociétaux, environnementaux et économiques. Hitachi Energy a fait ses preuves et dispose d’une base installée inégalée dans plus de 140 pays. Notre siège social est situé en Suisse et nous employons environ 38 000 personnes dans 90 pays.