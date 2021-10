Octobre Rose: 8ème campagne du Magazine Femmes Maghrébines

Dans le cadre d’Octobre Rose et dans la lignée des manifestations qui mettent en avant la bataille que mènent les femmes du monde en général et la femme tunisienne en particulier, contre cette maudite maladie qu’est le cancer du sein, le magazine Femmes Maghrébines s’est engagé dans cette lutte depuis ces huit dernières années.

La Tunisie effectue d’énormes avancées dans ce combat contre le cancer du sein grâce aux efforts déployés par le gouvernement et la société civile. Le diagnostic précoce et le dépistage, étant le focus numéro un de tous les acteurs de la campagne, l’importance et l’impact du coté psychologique de cette maladie sur le malade et tout son environnement ont été oubliés (Enfants, parents, conjoints, collègues, amis,…).

Grâce aux recherches effectuées et aux témoignages collectés lors de l’élaboration du livre « LE GUIDE DE L’ESPOIR », nous avons soulevé la grande importance qu’a l’assistance psychologique souligne l’équipe du magazine Femme Maghrébine dans son communiqué. C’est pour cette raison que le Magazine Femmes Maghrébines a fait le choix de couvrir ce coté estimé aussi nécessaire que le traitement thérapeutique.

Notre objectif étant de sensibiliser un maximum de femmes et d’hommes, notre 8ème campagne de l’octobre rose s’invite chez vous, afin de vous fournir l’information dont vous avez besoin, explique « Femmes Maghrébines » qui a noué des partenariats solidaires pour se rapprocher des citoyens et rendre l’information accessible et ce dans les universités, les salons de beauté, les salles de sports ou même dans les locaux des sociétés.

A cet effet, une série de rencontres est organisée dans le cadre de l’Octobre Rose pour présenter et débattre du livre “Le Guide de l’Espoir ” du 15 au 30 octobre 2021 dans plusieurs endroits comme California Gym, Téléperformance, Faculté Paris Dauphine ou l’Ecole nationales des ingénieurs de Tunis. Plus d’informations sur la page facebook du livre.

Tekiano