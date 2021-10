PSG vs RB Leipzig : Où regarder le match de la champion’s league du 19 octobre 2021?

Paris-Saint Germain affronte RB Leipzig dans le cadre de la 3ème journée de la Ligue des Champions. Le match PSG vs RB Leipzig est prévu à partir de 21h (Heure française) au parc des princes à Paris.

Le Paris Saint-Germain (PSG) sera privé des services de son attaquant brésilien Neymar Jr. pour le match de Ligue des champions face à Leipzig, mardi, en raison d’une blessure aux adducteurs. Pochettino sera privé également des services de son compatriote l’ailier Angel di Maria, pour suspension, et du buteur Mauro Icardi, dont la participation demeure incertaine, en raison de problèmes familiaux.

Le match PSG vs RB Leipzig en direct live sur les chaines beinsports Premium 2, Canal+, RMC Sport 1, Sky Sport Autriche 2 et DAZN 1 Allemagne. Le streaming du match PSG vs RB Leipzig sur le site beinconnect.