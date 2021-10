Sopra Banking Summit 1er festival au service du monde financier de demain

Au cœur de l’écosystème des services financier, Sopra Banking Software lance son 1er festival online des technologies financières qui s’étale sur une semaine, du lundi 18 au vendredi 22 octobre 2021. Ouvert à tous et gratuit, il rassemblera tous les passionnés de technologies et de l’avenir des services Financiers.

Avec pour ambition de construire, ensemble, un monde financier meilleur, le Sopra Banking Summit compte 120 experts (CXO, catalystes et leaders d’opinion), 100 fintechs et plus de 5000 inscrits. Pendant la semaine, 52 sessions, plus de 30 heures de live streaming et des évènements physiques se dérouleront également à Paris, Londres, Dallas, Frankfort et Amsterdam.

Partenaire de référence de plus de 1500 institutions financières dans le monde Sopra Banking Software souhaite ainsi partager sur les enjeux majeurs du secteur tels que le « social banking », la finance invisible et embarquée, le « go-to-cloud », l’expérience client, la banque « data-driven », l’avenir des paiements, le financement automobile, le crédit et bien entendu, l’inclusion financière.

« Aujourd’hui, ce ne sont plus seulement les millenials et les genZ qui exigent une expérience de consommation des services financiers simple, rapide et fluide mais nous tous. Exactement comme lorsque nous achetons sur Internet en 2 clics ou lorsque nous regardons une série.

Avec la crise, les institutions financières ont étés au centre du jeu pendant deux ans ; aujourd’hui, nous réunissons tout l’écosystème pour ouvrir la voie du monde financier de demain » déclare Eric Bierry, CEO de Sopra Banking Software.

IBM, Amazon et Tink sont partenaires de l’évènement ainsi que Sopra Steria Group et Axway.

Plus d’informations sur le site summit.soprabanking.com

Tekiano avec communiqué