Tunisie – Météo: Des pluies attendues et légère hausse des températures

Des pluies éparses et orageuses sont attendues, mercredi 20 octobre 2021, sur les côtes Est de la Tunisie. Ces pluies concerneront au cours de la nuit les régions de l’extrême sud et le temps sera passagèrement nuageux ailleurs, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Une légère hausse des températures est également prévue. Les températures maximales seront comprises entre 21 et 27 degrés et atteindront 19 degrés sur les hauteurs ouest.

L’activité des vents nécessite de la vigilance près des côtes avec une vitesse qui dépasse 50km/h et la mer sera agitée à très agitée dans le nord.

Brumes locales seront observés durant les premières heures de la journée sur les hauteurs. L’ INM a appelé, dans ce cadre, les usagers de la route à plus de vigilance, notamment sur les autoroutes.