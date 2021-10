8ème Sfax Marathon International 2021, dimanche 7 Novembre

Le 8ème Sfax Marathon International est prévu pour dimanche 7 Novembre 2021. Les équipes de Run des entreprises de Sfax et de toute la Tunisie pourront venir concourir de nouveau au Challenge Run Team Club & Entreprises de ce Marathon qui se déroule à Sfax.

Cette dynamique Team Run Entreprises lancé en 2018 a été très appréciée des entreprises et vise à créer un lien très fort entre les team’s run de toute la Tunisie.

Ainsi, Sfax devient chaque année l’un des Marathons de 42,195km les plus importants de la Tunisie, avec 4 distances officielles, mesurés et certifiés AIMS-IAAF avec un Chrono-Timing et un diplôme officiel affichant le temps effectué, délivré aux participants à la fin de la course.

Ce marathon offre à l’ensemble des salariés une chance unique de pouvoir pousser l’effort ensemble sur l’une des 4 distances selon leurs capacités et performances proposées à savoir Marathon 42,195 km, Semi-Marathon 21km, le 10km ou le 5Km.

Le 8ème Sfax Marathon 2021 est ouvert à TOUS à partir de 18 ans. Le rendez-vous est donné dimanche 7 Novembre à Sfax Sidi Mansour. L’inscription se fait sur le site www.sfaxmarathon.com

Tekiano